Саратовцы больше не смогут получать деньги от ПФР без карты «Мир»

Сегодня, 1 октября, прекращены перечилсения пособий и пенсий на иные карты, кроме системы «Мир».

пенсионный фонд Саратовской области напомнил о том, что лицам, получающим пособие, необходимо оформить карту «Мир». В противном случае им не смогут перечислить положенные средства.

Переход на карту «Мир» осуществляется в рамках нового закона о банковской системе. Пенсионный фонд осуществлял его постепенно: процедура длилась почти два года, даты окончательного перехода переносились несколько раз.

На данный момент для тех жителей региона, кто не перешел на «Мир» и использует, например, Visa или MasterCard, начисление пособия прекратилось. Это, однако, не означает, что деньги забывчивых саратовцев пропадут. Сразу после оформления новой карты, все положенные средства будут перечислены.

Как рассказали "КП-Саратов" в региональном Управлении ПФР, такие случаи носят единичный характер.

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