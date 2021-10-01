Саратовская область остается пока без обязательной вакцинации

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На сегодняшний день более половины регионов РФ уже осуществляли ввод обязательной вакцинации, однако Саратовская область к таким не относится.

Всего в России обязательную вакцинацию вводили 43 региона. Последней на данный момент стала Карачаево-Черкессия. Требования по обязательной вакцинации разнятся от региона к региону. В основном она применяется к работающему населению.

В Поволжье обязательную вакцинацию вводили в Самаре и Перми в августе этого года. Ранее обязательную вакцинацию начал Татарстан и Нижегородская область.

В Саратовской же области обязательная вакцинация не вводилась ни разу, несмотря на растущее число заболевших. Ранее губернатор Валерий Радаев заявлял, что темпы вакцинации в регионе опережают среднероссийские показатели и на множестве предприятий добровольно привились 100% сотрудников. В последние же дни наблюдается стремительный рост числа заболевших, а глава минздрава Олег Костин признал темпы вакцинации недостаточно быстрыми.

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