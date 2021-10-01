В Саратове общественник задержан за хищение 30 миллионов из грантов регионального минспорта

Оперативная съемка

В Саратове правоохранители задержали руководителя региональной общественной организации. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Сотрудники УЭБ выявили факт хищения бюджетных средств в размере более 30 миллионов рублей. Деньги были выделенных на участие в тренировочных сборах, в рамках спортивного мероприятия федерального уровня.

Подозрение пало на руководителя одной из региональных организаций. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Следствие установило, что подозреваемый, в сговоре с неустановленными лицами с использованием своего служебного положения, неоднократно предоставлял заведомо ложные сведения региональным властям и неправомерно получал гранты.

Часть денег фигурант и неустановленные лица использовали на свои нужды, вопреки установленной смете расходов организации. Подозреваемый отправлен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

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