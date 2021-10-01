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Происшествия1 октября 2021 15:10

Продавец фальшивых волос из Балаково обманул покупательницу из Калининграда

Источник:kp.ru
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Сотрудники уголовного розыска в Балаково Саратовской области разыскали фальшивого продаца париков. Лже-продавец похитил у клиентки из Калининграда более 25 тысяч рублей.

В соцсети 27-летний местный житель дал объеявления о продаже париков и обещал клиентам, что его изделия невозможно отличить от натуральных волос.

Ему поверила 30-летняя жительница Калининграда, которая перевела на его банковскую карту за парик 25800 рублей. После этого "продавец" заблокировал номер телефона, удалил аккаунт и перестал выходить на связь.

Сейчас ранее не судимый мужчина находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.