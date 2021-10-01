Жительницу Вольска отправили за решетку за убийство трехмесячного сына

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 1 октября, следственный комитет Саратовской области сообщил о том, что 21-летнюю жительницу Вольска, задержанную за убийство трехмесячного сына, было решено отправить под стражу.

Женщина проведет в заключении как минимум два месяца и станется там до 28 ноября 2021 года. На подозреваемую возбуждено уголовное дело об убийстве.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 28 на 29 сентября в доме на улице Урицкого. По данным следствия, 21-летняя горожанка нанесла ребенку два удара кулаком по голове. От полученных травм мальчик скончался на месте. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала тупая травма головы.

Правоохранителям также предстоит дать юридическую оценку действиям соцслужб, в чьи полномочия входил контроль за условиями жизни семьи, в которой воспитывался ребенок. Расследование уголовного дела продолжается.

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