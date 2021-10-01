В Саратовской области зарегистрирован птичий грипп

Вчера, 30 сентября, в Саратовской области был обнаружен грипп птиц, об этом информирует управление Россельхознадзора.

РНК вируса гриппа птиц было обнаружено в Федоровском районе. В личном подсобном хозяйстве жителя села Николаевка тест дал положительный результат. Диагноз установлен после анализа сыворотки крови мертвой курицы и утки. Исследование проведено лабораторией ОГУ Энгельсской районной станцией по борьбе с болезнями животных.

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора и областной государственной ветеринарной службы работают над ликвидацией инфекции. Ведутся мероприятия для установления карантина.

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