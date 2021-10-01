Сегодня, 1 октября, Роман Бусаргин в своем телеграм-канале сообщил, что ООО «КВС» просит повысить тариф для населения в 2,5 раза.

- ООО «КВС» подало заявку в комитет государственного регулирования тарифов области с требованиями о повышении тарифов для населения со второго полугодия 2021 года. Копмания просит увеличить цены на питьевую воду практически в два раза, на водоотведение – более чем в 2,5 раза. Концессия объясняет свои требования не просчитанными ранее затратами.

Предложения были признаны комитетом экономически необоснованными и документально неподтвержденными. Концессионер не согласился с выводами комиссии и обратился в суд.

В ответ на неисполнение соглашения со стороны концессионера министерством строительства и ЖКХ области обратилось в прокуратуру. Городская администрация в свою очередь подала иск о понуждении ООО «КВС» к исполнению соглашения.

- Правительство области и мэрия Саратова не меняют позицию в этом вопросе. Резких изменений тарифов на питьевую воду и водоотведение быть не должно. Говорить о росте цен не потребовались бы, если организация в срок выполняла все возложенные на нее обязательства, - пишет Роман Бусаргин.

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