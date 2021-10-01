Панков назвал взвешенным решение депутатов гордумы Саратова по новому руководству

Депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале "Пара слов" отметил, что выборы в качестве руководителей гордумы Саратова представителей "Единой России" - правильное решение, с учетом того, что им предстоит оправдывать доверие избирателей.

Депутаты приняли решение по структуре Саратовской городской Думы. Считаю, оно взвешенное. За десять лет депутатской работы Дмитрий Кудинов хорошо изучил проблемы города и его жителей. Большой опыт и у Елены Злобновой и Александра Бондаренко.

Саратов – крупный областной центр со своими проблемами, которые необходимо будет решать новому составу городской Думы. Это дороги, транспортное сообщение, развитие общественных пространств, ремонт городских коммуникаций и многое другое. Необходимо оправдать доверие горожан, которое они оказали кандидатам от партии «Единая Россия». Из 35 депутатов в Думе шестого созыва 30 депутатов - от «Единой России». И 5 достались представителям других партий, что лишний раз доказывает: выборы прошли в конкурентной и открытой борьбе.