Проездные в Саратове можно купить до 4 октября

Министерство труда и социальной защиты Саратовской области напоминает, что в понедельник, 4 октября, заканчивается реализация проездных билетов на октябрь.

Свое право на льготный проезд в октябре уже реализовали 112 тысяч жителей области.

До 4 октября проездные билеты возможно приобрести в пунктах продажи, адреса которых можно уточнить на официальном сайте регионального министерства труда и социальной защиты.

Следует помнить, что из-за защитных мер по коронавирусу ограничено допустимое количество покупателей проездных в помещении пунктов продажи.

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