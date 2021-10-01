Сегодня, 1 октября, в Саратове встали четыре трамвайных маршрута. Об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 14:00 было прервано движение трамваев по маршрутам № 3, 9, 10, 11. Сбой произошел на пересечении улиц Вавилова и Рахова.

Трамваи маршрута № 3 стоят у Молодежного проезда. Трамваи маршрутов № 9 и 10 разворачиваются у Детского парка и не едут в Мирный переулок. Трамваи маршрута № 11 курсируют на участке от улицы Осипова до 6-го квартала.

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