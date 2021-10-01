В Балашовском районе построят завод на 500 рабочих мест

Роман Бусаргин в Балашове

Сегодня, 1 октября, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил Балашовский район, где должен появиться новый завод по глубокой переработке пшеницы.

ООО «Саратовские биотехнологии» реализуют масштабный проект. Объем инвестиций составляет более 20 миллиардов рублей.

Строительство завода по глубокой переработке пшеницы для изготовления аминокислот позволит, по мнению участников проекта, отказаться от зарубежного производства. В регионе планируется создание 500 рабочих мест со средней заработной платой более 70 тысяч рублей.

- Задача правительства Саратовской области и муниципалитета – приложить все усилия для того, чтобы проект был реализован, и строительство завода завершилось в намеченные сроки, - пишет Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

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