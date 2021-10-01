В Саратовской области разрешили охоту на лосей и оленей

Фото: Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области

Сегодня, 1 октября, в Саратовской области стартует сезон охоты на копытных животных, о чем информирует региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

На территории охотничьих угодий области открывается охота на таких копытных животных, как лось, косуля, олень благородный и олень пятнистый. Она разрешена до 10 января 2022 года.

Выдача разрешений проводится по итогам проведённой открытой жеребьёвки. Справки можно получить по телефонам у специалистов охотничьего хозяйства 51-22-48 и 50-33-03.

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