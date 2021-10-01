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Общество1 октября 2021 12:36

Один район Саратовской области не имеет прироста зараженных COVID-19

Наталия Калинина
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Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Сегодня, 1 октября, региональный оперштаб опубликовал новую карту распространения случаев коронавируса по Саратовской области. Хвалынский район стал единственным, где не прироста заболевших за прошедшую неделю.

В Саратове с 24 сентября по 1 октября сразу 760 человек получили диагноз COVID-19. Энгельсский район прибавил 277 случаев, Балаковский – 221, а Балашовский – 188.

Единичные заражения за неделю отмечаются в Екатериновском, Ровенском, Воскресенском, Дергачевском и Ивантеевском районах.

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