Свидетелями по факту смерти мужчины в Базарном Карабулаке стали полицейские

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 30 сентября в квартире дома на улице Чапаева в районном поселке Базарный Карабулак Саратовской области обнаружили труп 60-летнего мужчины.

Нашел тело сотрудник органа полиции, который прибыл по служебной необходимости по месту жительства ранее судимого мужчины. На стук в дверь хозяин квартиры не отреагировал, дверь оказалась открыта. Вошедшие полицейские обнаружили хозяина в комнате без признаков жизни.

Следователи регионального СУ СКР проводят проверку по этому случаю. Видимых телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти мужчины, при внешнем осмотре судмедэксперт и следователь не обнаружили. Согласно предварительным выводам медика, его смерть наступила около двух дней назад. Нзначено судебно-медицинское исследование.