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Происшествия1 октября 2021 12:27

Свидетелями по факту смерти мужчины в Базарном Карабулаке стали полицейские

Тело хозяина квартиры обнаружили сотрудники полиции, которые приехали к нему по служебной надобности
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 30 сентября в квартире дома на улице Чапаева в районном поселке Базарный Карабулак Саратовской области обнаружили труп 60-летнего мужчины.

Нашел тело сотрудник органа полиции, который прибыл по служебной необходимости по месту жительства ранее судимого мужчины. На стук в дверь хозяин квартиры не отреагировал, дверь оказалась открыта. Вошедшие полицейские обнаружили хозяина в комнате без признаков жизни.

Следователи регионального СУ СКР проводят проверку по этому случаю. Видимых телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти мужчины, при внешнем осмотре судмедэксперт и следователь не обнаружили. Согласно предварительным выводам медика, его смерть наступила около двух дней назад. Нзначено судебно-медицинское исследование.