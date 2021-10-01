В Саратовскую область поступили 17 новых машин скорой помощи

Валерий Радаев и медики

В больницы Саратовской области поступило 17 новых автомобилей скорой помощи марки ГАЗ. Ключи от транспорта медикам вручил губернатор Валерий Радаев.

Поставка транспорта стала возможна благодаря средствам федерального резервного фонда для работы в сельских поселениях, поселках и малых городах. Новые машины поступят в 16 районов области. В рамках этой же программы регион скоро получит еще восемь УАЗов скорой помощи.

- На врачах, службе скорой помощи лежит огромная нагрузка. Медики работают в усиленном режиме, проявляют настоящее мужество в борьбе с пандемией. В такой ситуации главное – мобильность, - заявил Валерий Радаев и отметил, что в ближайшее время автопарк медицинских учреждений будет пополнен служебными машинами Правительства области и администраций районов.

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