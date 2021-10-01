Председателем Саратовской городской думы избран единоросс Кудинов

Дмитрий Кудинов

На первом заседании нового состава Саратовской городской думы 1 октября депутаты выбрали председателя.

Голосовали за трех кандидатов, каждый ихз котрых представил свою программу: Сергея Литяка (ЛДПР), Максима Самсонова ("Справедливая Россия") и Дмитрия Кудинова ("Единая Россия").

В ходе оглашения результатов тайного голосования выяснилось, что из 34 бюллетеней три оказались испорчены.

В результате тайного голосования депутаты большинством голосов избрали спикером Дмитрия Кудинова - за него было подано 29 голосов. За представителя ЛДПР проголосовали два человека, а за Самоснова - ни одного.

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