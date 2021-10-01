В Саратовской области 42 школы закрыты из-за коронавируса и ОРВИ

На сегодня, 1 октября, в Саратвоской области 42 школы закрыты из-за угрозы распространения коронавируса и ОРВИ, таковы данные минобраза.

Всего в регионе на дистанционный режим обучения переведены 273 образовательные организации, в которых обучаются 162 тысячи человек.

Из-за угрозы коронавируса закрыты четыре школы, где 180 учащихся и 13 педагогов, а также 24 класса в 16 школах, в которых 492 учащихся и 33 педагога, а также 49 групп в 40 детских садах, 38 групп в 10 профорганизациях, в которых 819 студентов.

На карантин по ОРВИ отправлены две профорганизации Балаковского и Озинского районов, в которых 1317 студентов и 38 школ, в которых 5484 ученика. Закрылись также семь детских садов, где 339 ребенка и 25 классов в 12-ти школах, где 316 ученика и 36 групп в 11 детских садах, где 480 ребенка.

В семи ВУЗах области новой коронавирусной инфекцией заболели 329 студентов и 106 сотрудников. В пяти ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 3106 студентов 170 групп.

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