Автовор задержан в Заводском районе Саратова

В Саратове сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах из машин.

Все выявленные преступления были совершены на территории Заводского района Саратова. Полицейские предполагают, что 39-летний ранее судимый мужчина может быть причастен как минимум к шести кражам.

В УМВД Саратова сообщили, что добычей подозреваемого в воровстве были как автомобильная аудиотехника, так и личные вещи владельцев машин. Ущерб от краж оценили в 50 тысяч рублей.

Возбуцждено несколько уголовных дел.

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