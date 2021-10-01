Саратовские гребчихи победили на Чемпионате России

Воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ, спортсменки областного центра спортивной подготовки показали следующие результаты:

Саратовская спортсменка Мария Медведева в байдарке-одиночке заняла первое место на дистанции 200 метров. Также на высшую ступень пьедестала почета взошли Кира Степанова и Владислава Шевчук в байдарке-четверке на дистанции 200 метров.

Кроме этого Кира Степанова и Владислава Шевчук заняли первое место в эстафете 200 метров, а в гонке байдарок-двоек на дистанции 500 метров второе место заняла Владислава Шевчук.

Подготовили Степенову и Шевчук тренеры Сергей Шевчук, Наталия Степанова, Степан Шевчук, а с мМарией Медведевой работали тренеры Сергей Лукьянов и Ольга Панферова.

Как уточнили в министерстве молодежной политики и спорта области, чемпионат России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ проходили с 27 по 30 сентября в Краснодаре. В них приняли участие 400 гребцов из 30 регионов России. Саратовскую область представляли 12 спортсменов.