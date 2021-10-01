От коронавируса в Саратовской области скончались 33 человека

В Саратовской области новый рекорд по суточной смертности от коронавируса. Как сообщили в региональном минздраве, к утру 1 октября известно о 33 смертях пациентов коронавирусных госпиталей.

Самому молодому было 38 лет, самому пожилому - 91 год.

- Скончались двадцать две женщины и одиннадцать мужчин в возрасте от 38 до 91 года, - уточнили в региональном минздраве.

В России новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии — скончались 887 человек.

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