Минтранс Саратовской области взял на содержание 38 главных улиц в девяти городах региона

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На областное содержание в министерстве транспорта и дорожного хозяйства приняты 38 главных транзитных улиц в 9девяти райцентрах. Речь идет об улицах в Аткарске, Балакове, Балашове, Ершове, Ивантеевке, Новых Бурасах, Пугачёве, Турках и Хвалынске. Полный список опубликован в постановлении правительства области от 1 октября.

Общая протяжённость дорог на этих улицах – 47,7 км.

После того, как благодаря поддержке председателя ГД Вячеслава Володина произошла передача крупных региональных трасс на федеральный уровень, у региона высвободились дополнительные ресурсы на содержание дорог. Володин предложил областным властям помочь муниципалитетам и взять на себя обслуживание крупнейших трасс, проходящих через города региона.

Принятое правительством региона решение позволит привести трассы в порядок в более короткие сроки и дальше содержать их в нормативном состоянии.

Напомним, первым шагом в этом направлении стала передача трёх городских магистралей Саратова на областной уровень в начале этого года.

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