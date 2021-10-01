В Саратовской области Владимир Познер посетил бывшую немецкую колонию Цюрих

Фото из Facebook Дмитрия Романова

29 сентября тележурналист Владимир Познер вновь посетил Саратовскую область. На этот раз он побывал в селе Зоркино Марксовского района, рассказывает на своей странице в фейсбук глава муниципалитета Дмитрий Романов.

Раньше Зоркино было колонией поволжских немцев Цюрих. Познер сфотографировался там на фоне реконструированной бывшей лютеранской церкви, как говорится на сайте Храма Иисуса Христа, образца немецкой храмовой архитектуры XIX века.

В рамках совместного с Иваном Ургантом телевизионного проекта «Путешествия Познера и Урганта» ведущие первого канала путешествуют по разным городам и странам, а в последнее время они всё чаще бывают в Поволжье.

Напомним, в прошлый раз Познер и Ургант снимали в Саратове документальный фильм в середине июля. Проект представит собой сборник интервью с жителями городов на Волге.

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