Саратов ждут теплые, погожие деньки

Фото: КП-Саратов

Сегодня, 1 октября, в гидрометцентре Саратовской области рассказали о погоде на ближайшие дни. Бабье лето наконец-то добралось до региона.

- Саратов ждут теплые, погожие дни. Будет тихо и тепло, - рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло.

На территорию центральной России пришел масштабный антициклон и он добрался, в том числе, до Саратовской области. В связи с этим погода в целом потеплеет. На небе переменная облачность, ветер дует восточный, со скоростью 2 – 7 м/с, отдельные порывы до 5 – 10 м/с.

Днем температура в регионе колеблется от +3 до +8 днем, в низинах от 0 +2 градусов. Максимальное потепление в отдельных районах составит от +14 до +16 градусов. Ночью столбик термометра опустится: от +2 до +8 градусов.

Утром возможен туман с видимостью 500 метров.

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