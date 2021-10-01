Жилые дома в Саратовской области полностью отапливаются в 26 муниципалитетах из 42

В Саратовской области на утро 1 октября из 38 муниципальных районов и 4 городских округов к отоплению полностью подключены стационарные лечебные учреждения области в 39 муниципалитетах, поликлиники – в 36, общеобразовательные организации – в 26, дошкольные организации – в 29, организации дополнительного образования – в 25, спортивные сооружения – в 14, учреждения культуры – в 11 муниципалитетах.

Как сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, теплом также полностью обеспечены жилые дома в 26 муниципальных районах региона.

В целом подача тепла организована на 6414 объектах.

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