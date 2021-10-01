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Общество1 октября 2021 10:31

Единственный в Саратовской области Народный учитель отмечает День Рождения

Вера Александрова принимает поздравления
Источник:kp.ru
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Вера Александрова

Вера Александрова

Сегодня, 1 октября, единственному в Саратовской области Народному учителю СССР Александровой Вере Александровне исполнилось 88 лет.

Вера Александровна с 1965 по 1975 год была учителем химии школы поселка Сергиевский Саратовского района, а с 1975 по 1988 года работала директором этой школы.

В 1983 году Вере Александровне Александровой было присуждено звание Народного учителя СССР.

Вера Александровна из числа первых внедрила в учебный процесс новые технологии, современные методы обучения и воспитания учащихся, комплекс оздоровительных мер, открыв спортивную школу выходного дня (1986-1988 гг.).

В 2002 году в школе в честь Веры Александровны был открыт школьный «Музей Народного учителя СССР».