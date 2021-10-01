Единственный в Саратовской области Народный учитель отмечает День Рождения

Вера Александрова

Сегодня, 1 октября, единственному в Саратовской области Народному учителю СССР Александровой Вере Александровне исполнилось 88 лет.

Вера Александровна с 1965 по 1975 год была учителем химии школы поселка Сергиевский Саратовского района, а с 1975 по 1988 года работала директором этой школы.

В 1983 году Вере Александровне Александровой было присуждено звание Народного учителя СССР.

Вера Александровна из числа первых внедрила в учебный процесс новые технологии, современные методы обучения и воспитания учащихся, комплекс оздоровительных мер, открыв спортивную школу выходного дня (1986-1988 гг.).

В 2002 году в школе в честь Веры Александровны был открыт школьный «Музей Народного учителя СССР».