В Саратове 6 октября завоет сирена

В Саратове, 6 октября, в рамках проведения учебно-практических мероприятий штабной тренировки включат сигнал «Внимание всем».

6 октября 2021 года в Саратовской области проходит штабная тренировка по гражданской обороне. Пройдет проверка навыков органов управления гражданской обороны при проведении аварийно-спасательных х работ, а также проверка технического состояния системы оповещения населения.

Ээлектросирены включат для передачи сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Затем по радио и телевидению будут переданы речевые сообщения о проведении технической проверки., о чем информирует управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области.

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