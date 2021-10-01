Водитель погиб в перевернувшейся под Саратовом «ГАЗели» с овощами

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Петровском районе Саратовской области на неосвещенном участке дороги грузовик слетел в кювет. Водитель погиб.

ДТП произошло 30 сентября в 20.15 минут на 527 км а/д Нижний Новгород - Саратов.

По данным областной ГИБДД, 52-летний водитель ГАЗ-2747 не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. После этого «ГАЗель» съехала в кювет. При этом водитель получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался на месте аварии.

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