В Саратове хлопок газа выбил окно и вызвал пожар

Сегодня ночью, 1 октября, в Заводском районе Саратова произошел хлопок газа, который привел к пожару. Об этом пишет городская администрация и ГУ МЧС региона.

Инцидент произошел по адресу Заречная, 17. Хлопок бытового газа выбил окно и вызвал пожар на площади 5 квадратных метров, горели вещи в кухне.

На тушение выезжали 4 пожарных расчета. За 15 минут горение было ликвидировано. Хозяйка квартиры от госпитализации отказалась.

Специальными службами проведено обследование конструкций, по их данным, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Хозяева квартир самостоятельно устранят последствия происшествия. Организация, управляющая многоквартирным домом, восстановит пострадавшую систему отопления на кухне.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.