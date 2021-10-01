Коронавирусом в Саратовской области заболели ещё 308 человек

За минувшие сутки в Саратовской области нашли 308 новых случаев коронавируса. Это рекорд с начала пандемии. Всего на 1 октября заразились 89 080 саратовцев. Выздоровели 81 126, за сутки – 211 человек.

В Саратове нашли 110 новых случаев, в Энгельсском районе – 40, а в Балаковском – 32. Среди заболевших 17 детей до шести лет, 21 – от семи до 14-ти, 15 подростков 15-19-ти и 79 человек старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 161 пациента, бессимптомно переносят COVID-19 шестеро саратовцев.

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