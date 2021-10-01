Сегодня, 1 октября, в Саратове родильный дом горбольницы №10 остался без воды до вечера. Об этом информирует ООО «КВС».

По заявке потребителя для работ на собственных коммуникациях по адресу Брянская,9 было прекращено водоснабжение абонентов по улице Хомяковой: от Новокрекингской до Санаторного проезда, а также по улицам Брянская, Южно-Зеленая, Новокрекингская, Санаторные проезды, Акмолинские проезды, Брянские проезды, Больничный проезд, Минская, поселок Князевка и проспект Энтузиастов, 69.

По адресу Брянская, 9 расположен родильный дом при горбольнице № 10 в Саратове. Воды там не будет до 20:00.

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