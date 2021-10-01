Панков озвучил кандидатов от ЕР в руководство городской думы Саратова

Николай Панков

Николай Панков озвучил кандидатуры на должность председателя Саратовской городской думы и на должности его заместителей. Сегодня пройдет первое заседание вновь избранной гордумы Саратова. Об этом Панков написал в своем телеграм-канале "Пара слов".

- Формирование органов местного самоуправления играет ключевую роль для развития районов области. Именно к местным депутатам люди чаще всего идут со своими проблемами. И они знают хорошо ситуацию в каждом городе и селе. В этом году выборы прошли в 21 районе. В том числе, Балашовском, Марксовском, Хвалынском, Вольском, Пугачевском и многих других.

Сформирован и новый состав Саратовской городской Думы. Сегодня пройдёт первое заседание. От принятых организационных решений напрямую зависит эффективность работы этого органа власти. Насколько результативно будут решаться проблемы людей. А ведь именно это главное.

Выборы прошли по одномандатным округам. Округа стали меньше, что дало возможность депутатам быть ближе к людям. Увеличило персональную ответственность самих депутатов. Это дало возможность принять в них участие большему количеству партий. В новом составе Думы будут представлены «Единая Россия», ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия - За правду» и КПРФ.

От депутатов городской Думы зависит, кто будет избран на ключевые должности. Со своей стороны, выскажусь о возможных кандидатурах.

Сегодня на заседании фракции Единая Россия Городской Думы представят кандидатуры:

на должность председателя - Кудинова Дмитрия Геннадиевича, на должности его заместителей Злобнову Елену Викторовну и Бондаренко Александра Сергеевича.

Повторюсь - решение за депутатами. Главное, чтобы структура Думы была рабочей и четко решала задачи, поставленные жителями, - написал Панков.