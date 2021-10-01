Приставил нож к раздетому ребенку и водил по морозу: Взявшего в заложники маленького сына жителя Балашова отправили в спецпсихушку

Суд в Саратовской области приговорил к принудительному лечению в психиатрической клинике специализированного типа 36-летнего жителя Балашова, взявшего в заложники своего 10-летнего сына и пытавшегося убить полицейского. В копилку неадекватного преступника добавили угон машины, за рулем которой сидел полицейский.

Как сообщили "КП-Саратов" в Следственном комитете, 15 января 2021 года 35-летний балашовец вывел на улицу своего полураздетого сына, приставив к нему нож, и угрожая убийством. Это ему понадобилось чтобы заставить жену, а также прибывших по ее вызову сотрудников полиции, передать ему запрещенные вещества.

Потом он также затребовал машину, на которой намеревался скрыться с места преступления. Все это время, используя нож, он угрожал расправиться с мальчиком в случае невыполнения его требований.

Рядом стоял LARGUS, который завел для прогрева сосед. Неадекват, применяя насилие к малолетнему сыну, потребовал от сотрудников полиции предоставить ему возможность скрыться на этой машине. За руль автомобиля сел участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Балашовский». Взявший в заложники сына мужчина сел на переднее пассажирское сиденье и потребовал увезти его с места преступления.

После того, как машина начала движение, он попытался зарезать полицейского, но тот успел перехватить нож за клинок и обезоружил нападавшего. Подоспевшие на помощь сотрудники полиции скрутили нападавшего. Ребенок не пострадал.

В результате мужчине предъявили обвинения в захвате ребенка в заложники, посягательство на жизнь сотрудника полиции и угон транспортного средства.

Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза определила, что «он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.