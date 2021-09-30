КВС привлекли к административной ответственности

Сегодня, 30 сентября, представитель ООО «КВС» не позволил провести внеплановую проверку по факту подачи в дом № 2б по Мурманскому проезду холодной воды с ненадлежащими параметрами. Без коммунальщика надзорный орган не смог провести работу.

Вместе с тем комитет по ЖКХ провел плановые осмотры.

По адресам: ул. Белоглинская, д. 20, ул. Наумовская, д. 39, пр. Энтузиастов, д. 1, пр. Кирова, д. 14/16, ул. Вавилова, д. 43 установлены ненормативные параметры горячей воды.

По адресам: ул. Московская, д. 130, ул. Комсомольская, д. 28/30, ул. Рабочая, д. 29/39, ул. Мичурина, д. 149, ул. Электронная, д.10А, пр. 50 лет Октября, д. 34/56 зафиксированы нарушения в подаче холодной воды.

ООО «КВС» и ПАО «Т Плюс» получили предостережения о недопустимости нарушения требований.

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