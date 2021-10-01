В Саратове женщина ударила полицейского ножом в шею

В Саратове женщина напала на полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По версии следствия, около восьми вчера 27 сентября инспектор ДПС в салоне служебного авто оформлял документы по ДТП на Вольской, 95. К машине подошла 27-летняя женщина, открыла дверь и ударила полицейского ножом в шею.

Удар пришелся на воротник форменного бушлата, поэтому женщина продолжила размахивать оружием, пытаясь ранить мужчину. Потом она хотела скрыться, но ее задержали сотрудники Росгвардии.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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