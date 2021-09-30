Вячеслав Володин: Главный приоритет – человек, не стоит забывать

- Главный приоритет – человек. Не надо это забывать, - сегодня, 30 сентября, такие слова спикера Госдумы Вячеслава Володина были опубликованы в телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

- По объемам получаемой государственной поддержки сельского хозяйства Саратовская область находится в первой десятке регионов страны, а по зарплатам аграриев занимает последние места, - пишет парламентарий.

По мнению Вячеслава Володина, правительству области стоит, принимая решения об оказании помощи фермерам, учитывать не только использование ими передовых агротехнологий, но и зарплаты работников в этих предприятиях.

- В 2020 году в сельском хозяйстве заработная плата в среднем была 23 тысячи рублей, а средняя по экономике – 32 тысячи рублей. Труженики села получают намного меньше, чем в среднем жители региона. Иногда руководители сельхозпредприятий приобретают автомобили за 20-30 миллионов рублей, относя их на затраты по производству сельхозпродукции. Эти средства могли быть направлены на повышение заработной платы для людей, которые получают по 11 – 13 тысяч. Нам необходимо изменить ситуацию. Главный приоритет – человек. Не стоит это забывать, - рассказал Вячеслав Володин.

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