В Саратовской области становится теплее

Специалисты приволжского управление оп гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 1 октября.

В области облачно с прояснениями. Ветер веет с Северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура колеблется от 9 до 14 градусов тепла.

Ночью облачность будет переменной. Ветер скорректирует направление на северо-восточное и поутихнет до 4-9 метров в секунду. Термометры покажут от 4 до 9 градусов выше нуля, при прояснении – до -1°С.

В Саратове сейчас +7С. К 10 утра обещают +9°С. Днём температура поднимется до +12°С, а к ночи опустится до +7С. Ветер северо-западный – от 1 до 3 метров в секунду. С утра облачность переменная, днём станет пасмурно.

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