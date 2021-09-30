Саратовский вор избил полицейского в Калуге во время следственного эксперимента

Правоохранители Калужской области сообщили о том, как агрессивный саратовец напал на полицейского во время следственного эксперимента и попытался сбежать.

В июле этого года 28-летний уроженец Саратовской области был задержан в Калуге по подозрению в краже. Однако во время проведения следственного эксперимента он попытался сбежать. Скрыться мужчине не удалось — его догнал сотрудник полиции. Саратовец оказал сопротивление и несколько раз ударил преследователя.

Как сообщают в прокуратуре Калужской области, уголовное дело о нападении на полицейского уже передано в суд. У мужчины уже есть непогашенная судимость за разбои и кражи.

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