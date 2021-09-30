В Саратовской области по 16 октября продлили коронавирусные ограничения

Сегодня, 30 сентября, в Саратовской области в очередной раз были продлены ограничения на работу общепита из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Роман Бусаргин.

По 16 октября прекращается работа предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00, кроме как на вынос или доставкой. Исключения составляют кафе в аэропортах и вокзалах.

Запрещены концерты и вечеринки в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Кроме того, до 16 октября включительно приостановлено размещение в гостиницах (за исключением санаториев), бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков до 18 лет для участия в таких мероприятиях, как слеты, фестивали.

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