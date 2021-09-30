Автоинспектор из Ртищева за взятку в 10 тысяч грозит миллионный штраф

Сегодня, 30 сентября, правоохранители Саратовской области сообщили о том, что в Ртищево на сотрудника РЭО завели уголовное дело за взятку.

По данным следствия, вчера вечером государственный инспектор РЭО ГИБДД получил от местной жительницы 10 тысяч рублей в качестве взятки. За эти деньги он обещал зачесть ей сдачу на права.

Противоправные действия инспектора выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области.

Сейчас ведется расследование. За мелкое взяточничество в РФ предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей либо исправительные работы на срок до трех лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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