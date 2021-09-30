В Балакове установлена личность ходившего по улице с ножом мужчины

Полиция Балакова уже ищет мужчину, который ходил с ножом по улице и агрессивно себя вел. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

По словам представителя ведомства, сейчас личность подозрительного гражданина установлена, по факту его действий проводится проверка. Возмутителя спокойствия ищут.

Напомним, сегодня жители Балакова сообщи о том, что по адресу Вокзальная,1 был замечен нетрезвый гражданин с кухонным ножом, который выкрикивал угрозы. Его сняли на видео.

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