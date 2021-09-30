В Балакове по улице ходит агрессивный мужчина с ножом

Фото: Произошло в Балаково

Сегодня, 30 сентября, жители Балакова заметили на улице пьяного мужчину с ножом в руке. Видео появилось в социальных сетях.

Очевидец выложил в паблик «Произошло в Балаково» ВКонтакте видео, на котором видно, как мужчина ходит по улице с кухонным ножом и ведет себя агрессивно. Мужчина выглядит нетрезвым, он выкрикивает угрозы в адрес некого жителя ближайшей многоэтажки. Горожане были напуганы таким поведением.

По словам балаковцев, инцидент произошел по адресу Вокзальная, 1 около «Макдональдса». В комментариях многие пользователи признались, что в этом районе нередко происходят различные преступления и нарушения общественного порядка.

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