На градозащитном совете саратовских застройщиков назвали преступниками

Владимир Лешуков

Саратовские застройщики, которые сносили дом Акимова на площади у речного вокзала и в последствии другие исторические здания в областном центре, не понесли никакой ответственности. Более того, они избирались депутатами городской и областной дум и становились заслуженными строителями. Об этом заявил 30 сентября на заседании градозащитного совета в Саратове заместитель председателя совета Владимир Лешуков.

- И не как преступники, а как депутаты они сидели в этих вот креслах в этом зале и никакой ответственности не понесли, получали звания, возглавляли различные фонды имени Каллистратова, к примеру, - заявил зампредседателя градозащитного совета при областной думе Владимир Лешуков.

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