Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2021 14:52

На градозащитном совете саратовских застройщиков назвали преступниками

При этом некоторые из них стали депутатами городской и областной дум
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Лешуков

Владимир Лешуков

Саратовские застройщики, которые сносили дом Акимова на площади у речного вокзала и в последствии другие исторические здания в областном центре, не понесли никакой ответственности. Более того, они избирались депутатами городской и областной дум и становились заслуженными строителями. Об этом заявил 30 сентября на заседании градозащитного совета в Саратове заместитель председателя совета Владимир Лешуков.

- И не как преступники, а как депутаты они сидели в этих вот креслах в этом зале и никакой ответственности не понесли, получали звания, возглавляли различные фонды имени Каллистратова, к примеру, - заявил зампредседателя градозащитного совета при областной думе Владимир Лешуков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.