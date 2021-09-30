Роман бомжей в Саратове закончился трупом в коллекторе

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове 52-летний бездомный мужчина получил на ближайшие 13 лет крышу над головой в колонии особого режима за убийство 32-летней подруги.

Драма в саратовском подземелье развернулась в апреле 2021 года.

Как установили следователи регионального СУ СКР, в феврале текущего года мужчина познакомился с 32-летней женщиной. Не имея постоянного места жительства, они решили поселиться в коллекторе теплотрассы, расположенном неподалеку от многоэтажного жилого дома 7-а по улице Технической в городе Саратове. Там с середины марта между ними стали возникать конфликты на почве разгульного образа жизни женщины. В результате очередной ссоры 1 апреля мужчина избил сожительницу, а когда 2 апреля вернулся днем обратно в «жилище» обнаружил женщину без признаков жизни. В испуге он сообщил о случившемся первой прохожей, которую увидел после того, как выбрался из коллектора наружу. Та позвонила в единую службу «112».

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти потерпевшей стала тупая травма головы, осложнившейся отеком головного мозга. Мужчина признал вину и раскаялся, его осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть женщины.