В Энгельсе четыре старинных здания признали памятниками культуры

Вчера, 29 сентября, в Энгельсе 4 старинных здания признали объектами культурного наследия местного значения. Соответствующие документы публикует управление по охране объектов культурного наследия.

Под охрану государства взят трехэтажный жилой дом, постройки середины XIX века по адресу Коммунистическая, 35. Сейчас там расположен офис Почты России. Памятниками истории и культуры также признаны два двухэтажных дома на площади Ленина, 22 и особняк конца XIX века на Пушкина, 17. В реестр он вошел под названием «Дом К.Г. Куховаренко». Все здания построены в конце XIX века.

Напомним, ранее объектами культурного наследия были признаны три дома в Саратове.

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