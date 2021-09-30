Саратовский минздрав: кто не хочет носить медицинскую маску – наденет кислородную

Сегодня, 30 сентября, в рамках очередного брифинга по коронавирусу саратовцам в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения ограничительных мер.

Как сообщила замглавы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева, упорное нежелание населения носить маски и прививаться приводит к сохранению ограничительных мер.

- Те меры, которые могут помочь гражданам не заразиться, должны и будут использоваться, - заявила представитель ведомства.

- Грустное замечание - кто не хочет носить защитную маску, наденет кислородную, - отметил советник министра здравоохранения Александр Колоколов.

По словам Олега Костина, сейчас в стационары направляют только самых тяжелых больных. Их сразу переводят на кислородную поддержку, потому что дома они не выживут.

Замглавы регионального минобраза Ирина Чинаева рассказала, как недавно в Саратове родители принудили школу к очному обучению ребенка.

- Папа привел ребенка в школу и оставил его на первом этаже. Первоклассника, который только месяц успел походить на занятия. Ему был оказан присмотр и уход, мальчика привели в класс и оставили с учителем. При этом родители этого первоклассника в этот день были дома. И организовать обучение на дому взяв материалы они могли, - сообщила представитель ведомства.

Теперь сотрудники минобраза планируют обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних на предмет того, как родители выполняют свои обязанности.

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