В Саратовской области от коронавируса умерли шестеро детей

За весь период пандемии в Саратовской области от коронавируса скончались шестеро детей. Такие данные сегодня, 30 сентября, на очередном брифинге озвучил глава регионального минздрава Олег Костин.

Шесть детей умерло за весь период эпидемии: в 2020 году трое и в 2021 еще трое. Все они имели тяжелые сопутствующие патологии. Последним трагическим случаем стала гибель 12-летнего мальчика в Балаково, у него тоже была тяжелая болезнь.

Клава минздрава также отметил, что 2 557 человек, зараженных коронавирусом, скончались в стационарах от иных патологий.

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