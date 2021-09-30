У жителя Саратова списали 124 рубля за проезд в Энгельс

Сегодня, 30 сентября, саратовец поделился неприятной историей, которая произошла с ним после поездки в Энгельс на общественном транспорте. Одна поездка на автобусе стоила горожанину 124 рубля.

- Уважаемые жители, кто оплачивает картой проезд в автобусах, смотрите какая сумма списалась, а то эти «Информсети» снимают по 124 рубля за поездку Саратов-Энгельс, - написал посетитель паблика «Саратов онлайн» ВКонтакте.

В комментариях пользователи заподозрили, что такое внезапное повышение цены было не ошибкой, а злым умыслом.

- Это в настройках терминала установлено, под дурачка сделано, - пишут саратовцы.

Фото: Саратов Онлайн

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