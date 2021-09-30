Минобраз Саратовской области рассказал о правилах дистанционного обучения

В связи с угрозой распространения ОРВИ и COVID-19 дистанционное обучение в крупных населенных пунктах Саратовской области введено до 11 октября.

По нормативам министерства образования в день оптимальное количество онлайн-уроков для детей 6-10 лет составляет 1 занятие; для детей 10-13 лет – 2 занятия; старше 13 лет – 3 занятия.

Общее время работы за компьютером не должно превышать нормы: в 1–2-м классе – 20 минут, 3-4-м классе – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 35 минут.

Норма непрерывной работы за монитором для детей 6-10 лет составляет 15 мин; для детей 10-13 лет – 20 мин; старше 13 лет – 25-30 мин (на втором часу работы не более 20 мин).

Семьям, у которых нет компьютера, школа готова его выдать. Для этого родитель должен подать заявление и взять оборудование под свою ответственность. Обучение может также продолжаться по учебникам и методическим пособиям, используя мессенджеры и электронную почту.

Напомним, на карантин по ОРВИ также закрыты семь детских садов.

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