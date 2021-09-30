Долг Саратовской области за тепло составляет 5,7 миллиарда

Заседание правительства

Сегодня, 30 сентября, на очередном заседании правительства Саратовской области были озвучены суммы долгов Саратовской области за услуги ЖКХ.

Общий долг региона за свет составляет 2,6 миллиарда рублей, за газ Саратовская область должна 5,7 миллиарда, а за газ – 3,4 миллиарда. При этом большая часть долга приходится не на физических лиц, а на компании.

Роман Бусаргин поручил проработать план по погашению старых долгов за ЖКХ.

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