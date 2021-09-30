По уголовному делу замминистра сельского хозяйства Саратовской области задержана главный бухгалтер

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В Саратовской области задержана главный бухгалтер сельхозпредприятия по подозрению в мошенничестве с бюджетными деньгами на несколько миллионов. Ранее по этому делу задержана заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Григорьева, которую обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Бухгалтер сельхозпредприятия проходит в материалах как соучастница обвиняемой чиновницы. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Как сообщалось ранее, в 2019 году заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области, используя свои служебные полномочия скрыла факт необходимости возврата сельскохозяйственной организацией в бюджет Саратовской области субсидиарных выплат, полученных в 2018 году. Организация не вернула в бюджет Саратовской области денежные средства, полученные в качестве субсидиарных выплат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в сумме более одного миллиона рублей.

Кроме того, в период с января 2019 года по декабрь 2020 года замминистра сельского хозяйства Саратовской области организовала предоставление в министерство заведомо недостоверных сведений для получения новых субсидиарных выплат. Сумма хищения из бюджета оценена в более чем четыре миллиона рублей, то есть в особо крупном размере.

Расследование ведет отдел особо важных дел СУ СКР по Саратовской области.

Заместитель министра уже признала вину и находится под подпиской о невыезде.

Ее соучастница, главный бухгалтер сельскохозяйственной организации, обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, она предоставляла недостоверные сведения в минсельхоз Саратовской области. Ее задержали минувшей ночью.

Действия обвиняемых выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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